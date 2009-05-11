Tarsus'ta 14 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramada 22 kök Hint keneviri ile 14 kilo 950 kubar esrar ele geçirildi.



Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

