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Yaşam

Tarsus'ta 14 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi

11 Mayıs 2009 16:30

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramada 22 kök Hint keneviri ile 14 kilo 950 kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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