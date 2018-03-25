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Spor

Tarsus Yarı Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA) Mersin'in Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus İlçe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu'nda, erkekler kategorisinde Kenyalı Hillary Kipchumba, kadınlar kategorisinde i

25 Mart 2018 16:35

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

Mersin\'in Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus İlçe Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği, bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Uluslararası Yarı Maratonu\'nda, erkekler kategorisinde Kenyalı Hillary Kipchumba, kadınlar kategorisinde ise Kenyalı atlet Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.
21 kilometrelik parkurda düzenlenen 12\'nci Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu\'na 5 ülkeden 407 sporcu katıldı. Kültür Sanat Sokağı\'ndan start alan organizasyonun Tarsus Yarı Maratonu\'nda yerli ve yabancı atletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için ter döktü. Startın verilmesiyle birlikte ön sıralarda yer alan Afrikalı atletler kıyasıya mücadele ederlerken şehrin tarihi ve turistlik mekanlarının yer aldığı parkuru, Kenyalı Hillary Kipchumba 1.03.26\'lık derecesiyle birinci, Etiyopyalı Tilahun Abebaw Nigussie 1.04.04\'lük derecesiyle ikinci, Kenyalı Wangechi Jameson Kabuku ise 1.04.21\'lik üçüncü bitirdi. 
Kadınlar kategorisinde, parkuru önde tamamlayan Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli 1.11.50\'lik derecesiyle birinciliği, vatandaşı Cynthia Chepchirchir Kosgei 1.12.15\'lik derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Habela Genet Abdurkadir de 1.13.36\'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Organizasyonun diğer ayağı olan 5 kilometrelik Halk Koşusu\'na da çok sayıda vatandaş katıldı. \'Dünya Tarsus Maratonu\'nda Buluşuyor\' temalı halk koşusunda yarışan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Halk koşusu etabını Adanalı sporcu Mesut Akpınar kazandı. Maraton sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi. 
Öte yandan birinciler maratonda birinciler 3 bin Dolar, ikinciler 2 bin Dolar ve üçüncüler ise bin Dolar\'lık ödülün de sahibi oldu.  Yarı maraton organizasyonunda dernekler ve sivil toplum örgütleri açtıkları stantlar ile satışlar yaparak gelir elde ederlerken, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Narko Tim\'inin açtığı stantta uyuşturucuya karşı mücadele verilmesi ve maddeye değil spora bağlan mesajı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Maratonun başlangıç noktası
- Yarış alanında toplanma
- Koşu startının verilmesi
- Koşudan detaylar 

(FOTOĞRAFLI)


 

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