Tarsus'taki orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yıldırım düşmesi çıkan ve 2 saatte söndürülen ormanlık yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuşluca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sarp arazideki yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havadan helikopter ile karardan ise çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Soğut çalışmaları devam ederken, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve 10 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi.