Tarsus Şelalesi 2 kişiyi yuttu

Mersin'de vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Hasan Akçay serinlemek için girdiği şelalede boğuldu. Er Akçay'ı kurtarmak için şelaleye giren Hasan Aktaş da akıntıya kapılarak suda kayboldu.



Tarsus İlçesi'ne bağlı Yenice Beldesi'ndeki 52'nci Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda askerliğini yapan Er Hasan Akçay, silah arkadaşı 21 yaşındaki Kerim Keskin ile birlikte bugün çarşı iznine çıktı. 2 asker öğle saatlerinde Berdan Irmağı üzerindeki şelaleye gezmeye gitti. Erlerden Hasan Akçay, serinlemek için suya girdi. Bir anda akıntıya kapılan Akçay'ı gören Hasan Aktaş suya atlayarak eri kurtarmaya çalıştı. Ancak, Aktaş da akıntıya kapılarak kayboldu. Bu sırada şelale kıyısında bulunan ve olayı gören Cemil Göktaş da suya atlayarak hareketsizce sürüklenen asker Hasan Akçay'ın cesedini kenara çıkardı. Eri kurtarmak isterken boğularak öldüğü sanılan Aktaş ise tüm aramalara rağmen bulunamayınca polis ve 112 Acil Servis'e haber verildi.



Acil Servis doktoru yaşadığı ümidiyle er Hasan Akçay'a suni solunum ve kalp masajı yaptı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen er Akçay'ın öldüğü belirlendi. Terhisine 2 ay kaldığı belirlenen Akçay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Akıntıya kapılarak kaybolan Hasan Aktaş'ı arama çalışmaları sürdürülürken olayı görüp suya atlayan ve asker Hasan Akçay'ın cesedini sudan çıkaran Cemil Göktaş, “O sırada suya bakıyordum. Suda batıp çıkan bir kişi gördüm. Boğulmamak için mücadele ediyordu. Bir ara suya iyice gömüldü. Ben de hemen suya atlayıp çıkardım, ama iş işten geçmişti” dedi.

