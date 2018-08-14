Tarsus kulüpleri ligden çekildi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

Mersin 1\'inci Amatör Küme\'de mücadele eden Tarsus\'un futbol kulüpleri, ilçe temsilcilerinin tek gruba dahil edilmesine tepki göstererek ligden çekildi.

Tarsusspor Başkanı Hakan Can, Tarsus Amatör Kulüpler Temsilcisi Ali Rıza Özel ve Yıldırımspor adına Salih Erdoğan, Güner Baykal Salonu\'nda basın toplantısı düzenledi. Kulüp yöneticileri, 1\'inci Amatör Küme\'de 8, gençlerde ise 9 takımla temsil edilen Tarsus\'un gruplandırma sistemiyle mağdur edildiğini dile getirerek, uygulamanın düzeltilmesini istedi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Süper Amatör, 1\'inci Amatör ve U-19 Gençler Ligi gruplarının belirlenmesi sırasında TFF Mersin İl Temsilcisi Ahmet Karataş\'ın, \'Ben yaptım oldu\' tavrı içerisinde bulunması ve itiraz dilekçelerini kabul etmemesi Mersin futbolu adına olumlu bir davranış değildir. Fikstür çekiminde temsilci kafasına göre gruplandırma yaparken; Mersin, Tarsus ve Silifke Grubu olarak üçe ayırmış, Mersin grubunda 11, Silifke ve Tarsus grubunda 8\'er takım oluşturmuş, daha önceki yıllarda yapılan karma grup sisteminden bazı kulüplerin otobüs temin edemediği için bu yola başvurduğunu belirtmiştir. Aynı zihniyet, U-19 Gençler Ligi\'nde mücadele eden takımları bir torbaya atarak kura çekmek sistemiyle 3 gruplu bir lig oluşturmuştur. Bu ligde mücadele eden gençlerimizin hemen hepsi öğrenci olup, okuldan izin alıp deplasmana gitmeleri büyük problem. Gençler Ligi\'nin bölgesel olması gerekirken, il temsilcisi aksini yapmış, büyükler ligini bölgesel, gençler ligini karma yapmıştır.\"

Tarsus kulüplerinin uygulamaya karşı olduğunu ifade eden kulüp temsilcileri, ilçede faaliyet gösteren kulüplerin ligden çekildiğini duyurdu.

FOTOĞRAFLI

