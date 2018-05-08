Tarsus İdmanyurdu'nun golcüsü Ergun Cengiz, 21 golle krallığı kaptı

Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),(DHA)



TÜRKİYE Futbol Federasyonu Spor Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu\'nun forveti Ergun Cengiz, 2017-2018 sezonunun gol kralı oldu.

Takımın daha önce de 4 sezon formasını giydikten sonra Diyarbekirspor\'a transfer olup, bir sezonluk ayrılığın ardından yeniden yuvaya dönen 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2017-2018 futbol sezonunda fırtına gibi esip rakip takımların korkulu rüyası oldu. Takımın ikinci kaptanı olarak görev alan tecrübeli golcü, sarı lacivertli forma ile birisi Türkiye Kupası olmak üzere 33 maçta sahada yer aldı. 30 maç ilk 11\'de sahaya çıkan Cengiz, diğer 3 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olup attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

33 maçta takımının başarısı adına 2 bin 663 dakika ter döken Cengiz, attığı 21 gol ile gol kralı unvanını elde etti. Cengiz, bu sezon 33 karşılaşmada 6 sarı 2 de kırmızı kart gördü.

Futbol kariyerinde ise 36 sarı kart, 2 de kırmızı kartı bulunuyor. 2017-2018 Futbol sezonun gol kralı Cengiz, futbol kariyerinde resmi karşılaşmalarda 70 kez fileleri havalandırdı.



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