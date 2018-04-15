Tarsus İdmanyurdu – Karacabey Birlikspor: 3-1

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAT: Tarsus Şehir

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Emre Aslan (xx), Zafer Gayretli (xx)

TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx) - Yasin (xx), Ferhat (xx) (Dk. 81 Mahmut x), Muhammed Ali (xxx), Sefa (xx), Sefacan (xx), Yılmaz Can (xxx) dk 73 Samet Eker x), Nurullah (xx) (Dk. 59 Abdurrahman x) , Alper (xxx), İbrahim (xx), Ergun (xxxx)

KARACABEY BİRLİKSPOR: Mehmet (xx) - Samet Önger (xx), Sedat (xx), Emre (xx) (Dk. 62 Ali x), Çağrı (xx) (Dk. 89 Yusuf (?), İlyas (xx), Zafer (xx), Uğur (xx), Samet Göker (xx) (Dk. 81 Mustafa x), İlyas (xx), Emirhan (xx)

SARI KARTLAR: Alper, Nurullah (Tarsus İdman Yurdu) - İlyas (Karacabey Birlikspor)

Goller: Dk. 25, Dk. 58 ve Dk. 85 Ergun, (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 29 Uğur (P) ( Karacabey Birlikspor)

Spor Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta son haftaların flaş ekibi Tarsus İdmanyurdu, adım adım şampiyonluğa gidiyor. Sarı-Lacivertliler ligin 31\'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Bursa ekibi Karacabey Birlikspor\'u 3-1 mağlup etti. Lider UTAŞ Uşakspor\'un Tekirdağ deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla, Tarsus ile aradaki puan farkı da 1\'e düşmüş oldu.

25\'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada Alper\'in indirdiği topta Ergun\'un röveşatası ağlarla buluştu: 1-0.

29\'uncu dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Muhammed Ali\'nin Uğurcan\'a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğurcan skora denge getirdi: 1-1.

50\'nci dakikada Tarsus ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akdağ\'ın sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

55\'inci dakikada Tarsus İdmanyurdu atağında, Yılmaz Can, rakip ceza sahası içinde yere düşürülmesine ardından maçın orta hakemi Muhammed Ali Metoğlu, oyunu sürdürünce Tarsus İdmanyurdu oyuncuları, teknik kadrosu ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Tepkiler üzerine hakem, Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan\'ı tribüne gönderdi.

58\'inci dakikada Tarsus İdmanyurdu öne geçti. Ferhat\'ın ortasında Ergun\'un kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1.

85\'inci dakikada Yasin, orta sahadan aldığı topu sürükleyerek sağ çaprazdan ceza sahasına girerken boş durumdaki Ergun\'e pasını aktardı. Ergun sert vurusu ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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