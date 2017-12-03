Tarsus İdmanyurdu-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAT: Tarsus Şehir Stadı

Hakemler: Alpaslan Şen (xxx), Soner Akgün (xxx), Kasım Oyarçin (xxx)

Tarsus İdmanyurdu: Barış (xxx)- Serkan (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xx), Samet (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 69 Sertaçxx), Ergun (xx) (Dk. 79 Emre x), Muhammed (xx), Alper (xxx) (Dk. 89 Ali Sinan), Onur Şirin (xx), İbrahim Hırçın (xx)

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca (xx)- Ramazan (xx), Mert (xx), Mehmet (xx) (Dk. 69 Anıl x), Recep (xx), Onur Erdem (xx) (Dk. 78 Serdar x), Semih (xx) , Pekin (xx) (Dk. 83 Fırat x), Yusuf (xx), Onur Demir (xx), Eray (xx)

Sarı kartlar: Pekin, Recep (Büyükçekmece Tepecikspor), Alper (Tarsus İdmanyurdu)

Goller: Dk. 54 Ferhat (Penaltı), Dk. 86-88 Samet (Tarsus İdmanyurdu)

Tarsus İdmanyurdu, sahasında oynadığı maçta Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.’yi 3-0 mağlup etti.

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grubun 15\'inci hafta mücadelesinde sahasında İstanbul ekiplerinden Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. ile karşılaşan Tarsus İdmanyurdu rakibini 3-0 yenerek, kritik haftayı 3 puanla kapattı.

Oyunun ilk tehlikeli pozisyonu 14\'üncü dakikada yaşandı. Bu dakikada taç çizgisine yakın noktadan aldığı topu sürükleyerek ceza sahası önüne kadar gelen Alper Yener’in sert vuruşu üst direkten geri döndü.

17\'nci dakikada gelişen Büyükçekmece atağında ise Mehmet Arı’nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği sert şut, kaleci Barış’ta kaldı.

44\'üncü dakikada Tarsus gole yaklaştı. Abdurrahman’ın sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada topa uçarak kafa vuran Muhammed Ali Kurt’un kafa vuruşunu kaleci İbrahim son anda kornere çeldi.

İlk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

54\'üncü dakikada Tarsus atağında, Samet’in ceza sahası içerisinde yaptığı ortada Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.’den Onur Demir’in topa koluyla müdahale etmesi neticesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ferhat Duman, topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0.

Maçın son bölümünde rakip defansta boşluklar bulmaya başlayan ev sahibi Tarsus, ardı ardına goller buldu.

86\'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samet Eker, çaprazdan sert vurarak takımını rahatlatan golü kaydetti: 2-0.

Bu golden bir dakika sonra hızlı gelişen bir başka Tarsus atağında, Emre Turgut’un asistinde ceza sahası içine giren Samet Eker, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü Büyükçekmece ağlarına bıraktı: 3-0.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca maç Tarsus İdmanyurdu’nun 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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