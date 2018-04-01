T24 LogoT24 Logo
Spor

Tarsus İdmanyurdu – Baysal İnşaat Düzyurtspor: 3-1

Tolunay DUMAN / TARSUS - MERSİN,(DHA)   STAT: Tarsus Şehir  HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Sedat Etik (xx), Murat Erölmez (xx) TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx) (Dk

01 Nisan 2018 20:30

Tolunay DUMAN / TARSUS - MERSİN,(DHA)
 
STAT: Tarsus Şehir 
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Sedat Etik (xx), Murat Erölmez (xx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx) (Dk.73 Barış (x)- Yasin (xx), Samet Eker (xxx), Ergun (xx)(Dk. 81 Mümin x),  Muhammed Ali (xxx), Sefa (xx), Yılmaz Can (xxx)(Dk.69 Mahmut x), Nurullah Kaya (xx), Alper (xxx), Onur (xxx), İbrahim (xx) 
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xx) - Miraç (xx), Taşkın (xx), Sami (xx)(Dk. 78 Necati xx), Hakan (xx), Mahmut (xx), Murat (xx)(Dk. 7 Nurullah Dağaşan xx), Emre (xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx) (Dk.79 Serkan x), Samet Aydın xx) 
SARI KARTLAR: Yasin, Muhammed (Tarsus İdmanyurdu)
GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 40 Alper, Dk. 52 Muhammed (Tarsus İdmanyurdu), Dk. 87 Necati (Baysal İnşaat Düzyurtspor)

Spor Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Baysal İnşaat Düzyurtspor\'u 3-1 mağlup etti.
20\'nci dakikada Yılmaz Can\'ın ara pasıyla sağ çaprazdan rakip kaleye yönelen Alper, sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0 
40\'ncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ergun, pasını Alper\'e aktardı. Alper\'in vuruşu ağlara gitti: 2-0
52\'nci dakikada Yasin Elmas\'ın köşe vuruşunda kale önünde topa iyi yükselen Muhammed Ali Kurt, topu filelere bıraktı: 3-0 
86\'ncı dakikada Samet\'in köşe vuruşunda Tarsus İdmanyurdu ceza sahası içinde topa iyi yükselen Nurullah, ağlara gönderdi: 3-1
Karşılaşma Tarsus İdmanyurdu\'nun 3-1\'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUSMERSİNDHA   STAT TarsusHakanSedat EtikMurat ErölmezAnılDkBarışYasinSamet EkerErgunMüminAliSefaYılmaz CanMahmutNurullah KayaAlperOnurDÜZYURTSPOR OgünMiraçTaşkınSamiNecati

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24