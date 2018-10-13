Tarsus İdmanyurdu - Pendikspor: 2-2

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA) -

STAT: Tarsus Şehir

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Uğuz Akyüz (xx)

TARSUS İDMANYURDU: Barış (xx)– Abdurrahman (xx), Yasin (xx), Nurullah (xx)(Dk.42 İbrahim xx), Abdullah (xx), Yılmazcan (xxx)(Dk.78 Samet x), Koray (xx), Muhammed Samed (xx), Sefa (xx), Mustafa (xxx)(Dk.69 Emir Can (x), Cemil (xx)

PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir (xx)- Hüseyin (xx), Berk (xx), Fatih (xx), Ömer Can (xx)(Dk.84 Berkan x), Ahmet (xx)(Dk.90+3 Mahmut), Oktay (xx) (Dk.68 Okan x), Tuna (xx), Ozan (xx), Batuhan (xxx), Mehmet Zahit Çınar (xx)

SARI KARTLAR: Abdurrahman, Koray, Sefa, Abdullah (Tarsus İdmanyurdu) - Fatih, Tunay, Mehmet Zahit Çınar (Pendikspor)

GOLLER: Dk.8 Abdullah (pen), Dk. 45 Mustafa (Tarsus İdmanyurdu) - Dk.25 Batuhan, Dk.37 Oktay (Pendikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı.

Tarsus ekibinin gollerini Abdullah (pen) ile Mustafa kaydederken, Pendikspor Batuhan ve Oktay\'ın golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.

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