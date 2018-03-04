T24 LogoT24 Logo
Spor

Tarsus İdmanyurdu - Payasspor: 2-0

Tolunay DUMAN / TARSUS (Mersin), (DHA) STAT: Tarsus Şehir Stadı HAKEMLER: Yakup Özhan (xxx), Mehmet Kirişçiler (xxx), Baki Mutlu (xxx) TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx)-  Abdurrahman (xxx), Yasin (xx), Mahmut (xx) (Dk

04 Mart 2018 23:18

Tolunay DUMAN / TARSUS (Mersin), (DHA)

STAT: Tarsus Şehir Stadı
HAKEMLER: Yakup Özhan (xxx), Mehmet Kirişçiler (xxx), Baki Mutlu (xxx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx)-  Abdurrahman (xxx), Yasin (xx), Mahmut (xx) (Dk. 66 Nurullah x), Ergun (xxx), Sefa (xx), Sefacan (x), Yılmaz Can (xxx) (Dk. 77 Samet x), Alper (xx) (Dk. 89 Serkan x), Onur Şirin (xx), İbrahim Hırçın (xxx)
PAYASSPOR: Suphi (xx) - Cuma (xx), Onur Çakır (xx) Gökhan (xx) (Dk. 75 Hasan x), Çetin (xx), Murat Can (xx), Ömer (xx), Deniz (xx) (Dk. 56 Koray x), Aykut (xx), Tevfik (xx), Fatih (xx) (Dk. 67 Umut x)
GOLLER: Dk. 58 Yılmaz Can, Dk. 90+1 Abdurrahman (Tarsus İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Abdurrahman, Alper (Tarsus İdmanyurdu) - Ömer, Cuma Ali, Necmi, Hasan, Çetin (Payasspor)

Spor Toto 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un 25\'nci haftasında sahasında Payasspor ile karşılaşan Tarsus İdmanyurdu, rakibini 2-0 yenerek iki hafta aradan sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
Tarsus Şehir Stadı’nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterirken, zirve mücadelesi veren Tarsus, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmasını bildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHA STAT TarsusStadı HAKEMLER YakupMehmet KirişçilerBaki MutluAnılYasinMahmutDkNurullahErgunSefaSefacanYılmaz CanSametAlperSerkanOnurHırçınSuphiCumaGökhanHasanMurat Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24