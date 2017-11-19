Tarsus İdmanyurdu - Kızılcabölükspor: 0-0

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAT: Burhanettin Kocamaz Stadı

HAKEMLER: Burak Olcar (xx) ,Kadir Beyaz (xx), Harun Pekyürek (xx)

TARSUS İDMANYURDU: Barış (xx)- Serkan (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xxx), Samet Eker (xx) , Ferhat (xx) , Ergun (xxx), Sefa (xx) dk 77 Kubilay (x) , Ali Sinan (xx) dk 63 Sertaç (x), Onur (xx), İbrahim (xxx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Kaan (xx) , Mustafa (xx) dk 63 Fatih (x), Ramazan (xx), Sedat (xx), Ali Helvacı (xx), Tayfun (xx) , Gökhan (xx) dk 74 Burak (x) , Taygun (xx), Samet Dağlı (xx), İlyas (xx) dk 78 Özer (x)

SARI KARTLAR: dk.71 Fethat, dk.81 Sertaç, dk 84 Abdurrahman (TİY)

Dk 78 İlyas, dk 85 Sedat, dk 89 Bahadır, dk 90+1 Özer (Kızılcabölükspor)

Spor Toto 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Tarsus İdmanyurdu, sahasında oynadığı maçta Kızılcabölükspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca rakibine oranla daha iyi oyun sergileyen ev sahibi Tarsus’un 69. dakikada attığı nizami gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ev sahibi Tarsus maça hızlı başladı.

9. dakikada gelişen Tarsus atağında, kaptan Ferhat’ın ceza sahası içerisindeki vuruşunu kaleci Bahadır iki hamlede kontrol etti.

Ev sahibi ekip 21. dakikada yine Ferhat’la gole yaklaştı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ferhat’ın sert vuruşunda kaleci Bahadır yine gole izin vermedi.

32. dakikada ise konuk Kızılcabölükspor gole yaklaştı. Aldığı topla Tarsus defansının arkasına sarkan ve çaprazdan vuran Samet Dağlı, kaleci Barış’ı geçemedi.

44. dakikada, Tarsus sol taç çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ferhat, kale önüne orta yaptı. Altı pasın içerisine düşen topa müdahale eden Ergun’un tıkladığı top üst direkten oyun alanına döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha fazla sahip olan taraf Tarsus oldu.

69. dakikada Tarsus’un attığı nizami gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu dakikada Kızılcabölük defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştıkları topu ceza sahası dışında kontrol eden Yasin’in 30 metreden vuruşu, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu dakikadan sonra Tarsus İdmanyurdu oyuncularının itirazının yanı sıra taraftarların da büyük tepkisi oldu.

Son bölümünde hafif yağışın etkili olduğu maçın 86. dakikasında gelişen bir başka ev sahibi atağında kaptan Ferhat’ın yakın mesafeden vuruşu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca müsabaka golsüz sona erdi.