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Spor

Tarsus İdmanyurdu - Elaziz Belediyespor: 4-1

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA) STAT: Tarsus Şehir Stadı HAKEMLER: Ercan Hallaç (xxx), Soner Akgün (xxx), Aydın Şengül (xxx) TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx)-  Abdurrahman (xxx ), Yasin (xx), Ergun (xxx) (Dk

18 Mart 2018 20:41

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAT: Tarsus Şehir Stadı
HAKEMLER: Ercan Hallaç (xxx), Soner Akgün (xxx), Aydın Şengül (xxx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx)-  Abdurrahman (xxx ), Yasin (xx), Ergun (xxx) (Dk. 81 Mumin xx),  Muhammed (xxx) Sefa (xx), Yılmaz Can (xxx) (Dk. 69 Samet x), Nurullah (xx) ( Dk. 65 Mahmut x), Alper (xxx), Onur Şirin (xxx), İbrahim Hırçın (xxx)
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Ogün (xx) – Fahri (xx) (Dk.58 Doğancan x),Abdullah (xx) Altan (xx) (Dk.39 Furkan x), Okan (xxx), Abdulsamed (xx), Nihat (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.68 Muhammaed x), Volkan Çekiç (xx), Çağlayan (xx), Volkan Serim(xx)
SARI KARTLAR: Dk.45 Yılmaz Can, dk 56 Onur (Tarsus İdmanyurdu) - Dk.63 Okan, Dk.70 Abdullah (Elaziz Belediyespor)
GOLLER: Dk.15-55-62 Ergun, Dk.82 Mümin (Tarsus İdmanyurdu) - Dk.90 Okan (Elaziz Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, Elaziz Belediyespor’u 4-1 mağlup etti. Şehir Stadı’nda güzel bir havada oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi.
3\'üncü dakikada rakip defans oyuncularından topu kapan Alper, Ergun’a pas verdi. Ergun ise ceza sahası içerisine hareketlenen Yılmaz Can’a topu aktardı. Elaziz kalecisi Ogün ile karşı karşıya kalan Yılmaz Can’ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
14\'üncü dakikada Yasin Elmas\'ın pasında defansın arkasına sarkan Ergun topla buluştu. Ergun\'un rakip oyuncuları geçerek yaptığı vuruştu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
35\'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Volkan Serim, Tarsus ceza sahasına doğru hareketlenen arkadaşı Oğuzhan’a topu aktardı. Aldığı topla çaprazdan kaleye sert bir vuruş çıkartan Oğuzhan’ın şutunu kaleci Anıl son anda uzaklaştırdı.
55\'inci dakikada Sefa Durmuş\'un kale önüne yaptığı ortasında topa iyi yükselen Ergun\'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
62\'nci dakikada Alper\'in pasında ceza sahası içinde buluşan Ergun\'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
82\'nci dakikada korner atışı sonrası topla buluşan Mümin Avsever\'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.
90\'ıncı penaltı atışını kullanan Okan Sarı, topu ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti: 4-1.
Karşılaşma Tarsus İdmanyurdu\'nun 4-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)

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