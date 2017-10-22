T24 LogoT24 Logo
Spor

Tarsus İdmanyurdu - Çorum Belediyespor: 1-1

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA) STAD: Tarsus Şehir Stadı HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx) ,Faik Polat (xx), Harun Öztekin (xx) TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xx) -Serkan (xx),  Abdurrahman (xx), Yasin (xxx), Samet (xx) dk 88 Furkan (x) , Ferhat (xx) dk 75 E

22 Ekim 2017 00:41

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAD: Tarsus Şehir Stadı

HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx) ,Faik Polat (xx), Harun Öztekin (xx)

TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xx) -Serkan (xx),  Abdurrahman (xx), Yasin (xxx), Samet (xx) dk 88 Furkan (x) , Ferhat (xx) dk 75 Emre Turgut (x) , Ergun (xx), Sefa (xx),  Alper (xx) dk 69 Ali Sinan (xx)  , Onur (xx), İbrahim (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xxx) - Emre Yüksektepe (xx) , Yakup (xxx), Doğan (xx) dk. 62 Muhammed (x ), Abuzer (xxx) ,Abdullah (xx), Akın (xx) , Özgür (xx) dk 69 Mert (x) , Taner (xx), Salim (xx) dk 82 Yasin ( x), Tevfik (xxx)
SARI KARTLAR: Dk 2 Anıl, dk 37 Serkan, , dk 53 Sefa, dk 80 Alper (oyundan çıktıktan sonra kenardan itirazdan )  (TİY), dk 40 Yakup, dk 10 Tevfik, dk 59 Taner, dk 64 Emre, dk 87 Muhammed (Çorum Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR : Dk 90+4 ( İkinci Sarı ) Yasin (TİY)
GOLLER: Dk 85 Abuzer (Çorum Belediyespor), 90+1 Ali Sinan (TİY)

SPOR TOTO 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta haftanın zirve açısından önemli maçları arasında yer alan Tarsus İdmanyurdu - Çorum Belediyespor mücadelesi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı. 

TD (GK/ ) (21.10.2017, FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUSMersinDHA STAD TarsusStadı HAKEMLER Feridun DaldaşPolatHarunSerkanYasinSametFurkanFerhatEmre TurgutErgunSefaAli SinanOnurBELEDİYESPOR RamazanEmre YüksektepeYakupDoğanMuhammedAbuzerAkın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24