Tarsus İdmanyurdu - Çorum Belediyespor: 1-1

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)
STAD: Tarsus Şehir Stadı
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx) ,Faik Polat (xx), Harun Öztekin (xx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xx) -Serkan (xx), Abdurrahman (xx), Yasin (xxx), Samet (xx) dk 88 Furkan (x) , Ferhat (xx) dk 75 Emre Turgut (x) , Ergun (xx), Sefa (xx), Alper (xx) dk 69 Ali Sinan (xx) , Onur (xx), İbrahim (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xxx) - Emre Yüksektepe (xx) , Yakup (xxx), Doğan (xx) dk. 62 Muhammed (x ), Abuzer (xxx) ,Abdullah (xx), Akın (xx) , Özgür (xx) dk 69 Mert (x) , Taner (xx), Salim (xx) dk 82 Yasin ( x), Tevfik (xxx)
SARI KARTLAR: Dk 2 Anıl, dk 37 Serkan, , dk 53 Sefa, dk 80 Alper (oyundan çıktıktan sonra kenardan itirazdan ) (TİY), dk 40 Yakup, dk 10 Tevfik, dk 59 Taner, dk 64 Emre, dk 87 Muhammed (Çorum Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR : Dk 90+4 ( İkinci Sarı ) Yasin (TİY)
GOLLER: Dk 85 Abuzer (Çorum Belediyespor), 90+1 Ali Sinan (TİY)
SPOR TOTO 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta haftanın zirve açısından önemli maçları arasında yer alan Tarsus İdmanyurdu - Çorum Belediyespor mücadelesi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı.
TD (GK/ ) (21.10.2017, FOTOĞRAFLI)