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Tarsus İdmanyurdu - Arsinspor: 2-0

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA) STAT: Tarsus Şehir Stadı HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Arda Darcan  (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx) TARSUS İDMANYURDU: Barış (xx)(Dk

14 Şubat 2018 20:05

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAT: Tarsus Şehir Stadı
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Arda Darcan  (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx)
TARSUS İDMANYURDU: Barış (xx)(Dk.45 Anıl xx), Yasin (xx), Mahmut (xx), Samet (xx)(Dk.80 Mert x), Ferhat (xx)(Dk.53 Muhammed Ali xx), Ergun (xxx), Sefa (xx), Sefacan (xx), Nurullah (xx), Onur Şirin (xx), İbrahim (xxx)
ARSİNSPOR: Mehmet Can (xx)– Caner (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Enes (xx), Miraç (xx), Mesut (xx)(Dk.58 Mahmut x), Serkan (xx)(Dk.81 Mehmet Berk x), Yiğit (xx)(Dk.63 İlhan x), Emrah (xx), Onur Berber (xx) 
SARI KARTLAR: Sefacan, Adem (Tarsus İdmanyurdu), Emrah (Arsinspor) 
KIRMIZI KART: Dk.88 Adem (Arsinspor)
GOL: Dk.13 ve Dk.88 (penaltı) Ergun (Tarsus İdmanyurdu)
          
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında oynadığı maçta Arsinspor\'u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1\'inci dakikada gelişen Tarsus İdmanyurdu atağında Mahmut\'un ceza sahasına ortasında Ergun\'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
13\'üncü dakikada Mahmut, topu kale önüne ortaladı. Arsinspor arka kale direği önünde topla buluşan Ergun, topu filelere gönderdi: 1-0 
88\'inci dakikada topla buluşan Ergun, ceza sahası içerisinde Adem tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Adem ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltı tışını kullanan Ergun\'un vuruşu ağlara gitti: 2-0
Karşılaşma Tarsus İdmanyurdu\'nun 2-0\'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

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