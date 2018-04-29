Tarsus İdmanyurdu - Adliyespor: 0-0

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

Stat: Tarsus Şehir Stadı

Hakemler: Adem Cinek (xx) Ünal Doğru (xx) Servet Bozkurt (xx)

Tarsus İdmanyurdu: Barış(xxx), Serkan (xx), Abdurrahman (xx) (Mert dk. 86), Mahmut (x) (Sefa Durmuş dk. 58), Samet (xx), Ferhat (xx), Mümin (xx) (Ergun Cengiz dk. 66), Muhammed (xx), Nurullah (xx), Alper (xx), İbrahim (xxx)

Ankara Adliyespor: Göksal- Metin (xx), Ali (xxx) (Deniz Keskin dk. 84), Celal (xx), Salih (xx), Erol (xx) (Kadir dk. 90), Cevher (xx), Fevzi (xx) (Caner dk.90), Ferdi (xx), Gökhan (xxx), Okan (xx)

Sarı kart: Cevher Toktaş (Adliyespor dk. 50) Celal Hanalp (Adliyespor dk. 75), Alper (dk.88)

Kırmızı kart: Ergun

SPOR TOTO 3. Lig 3. Grubun 33. haftasında sahasında Ankara temsilcisi Adliyespor ile karşı karşıya gelen Tarsus, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Grupta normal sezonun bitimine bir hafta kala UTAŞ Uşakspor, şampiyonluğu garantileyerek 2. lige yükseldi.

Tarsus İdmanyurdu ise 2. lige çıkarak diğer takımın belirleneceği play-off maçlarında oynayacak.

Şehir Stadı’nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterirken, taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına destek oldu. Oyuna sonradan giren Tarsus’un golcüsü Ergun kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha fazla sahip olan konuk Adliyespor oldu. Konuk ekip net gol pozisyonu bulmakta zorlandı.

İlk bölümün ardından topa daha fazla sahip olmaya başlayan Tarsus, rakip kalede etkili olmaya başladı.

15. dakikada gelişen Tarsus atağında, Adliyespor ceza sahası önünde topla buluşan Ferhat Duman’ın sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada ise Tarsus gole çok yaklaştı. Samet, taç çizgisine yakın noktadan aldığı topu sürükleyerek Adliyespor ceza sahasına girdi ve kale önünde uygun pozisyonda bulunan Mahmut’a pas verdi. Mahmut’un sert vuruşunu kaleci Göksal iki hamlede kontrol etti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi… 0-0

Oyunun ikinci yarısına Tarsus daha arzulu başladı.

Ev sahibi ekip, 59. dakikada Alper Yener’le net bir pozisyondan faydalanamadı.

66. dakikada Adliyespor atağında Metin İlhan’ın ceza sahasından vurulu az farkla dışarı çıktı.

85. dakikada kontra atak geliştiren Adliyespor Celal ile gole yaklaştı. Sol çaprazdan topa sert vuran Celal’ın şutunu Tarsus kalecisi Barış, son anda kornere çeldi.

88. dakikada gelişen Tarsus atağında Adliyespor ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda kaleci Göksel’e yapılan harekete orta hakem faul verince Tarsus İdmanyurdu oyuncuları itiraz etti. İtirazlar sonucunda Alper sarı kart, oyuna sonradan giren Ergun önce sarı kart, ardından bir sarı kart ve kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi.