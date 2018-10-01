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Spor

Tarsus İdman Yurdu - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Tolunay DUMAN / TARSUS (Mersin) (DHA) STAT: Şehir HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Barış Çardaklı (xx), Aykut Onar (xx) TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xx) - Abdurahman Canlı (xxx), Yasin Elmas (xx) (Dk

01 Ekim 2018 02:14

Tolunay DUMAN / TARSUS (Mersin) (DHA)

STAT: Şehir
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Barış Çardaklı (xx), Aykut Onar (xx)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xx) - Abdurahman Canlı (xxx), Yasin Elmas (xx) (Dk. 89 Gökhan), Okan (xx), Nurulllah (xxx), Yılmaz Can (xxx) (Dk. 73 Mustafa x), Emir (xx), Yasin Abdioğlu (xxx), (Dk. 58 Abdullah x), Muhammet (xxxx), Sefa (xx), Cemil (xx)
MANİSA BŞB: Yusuf (xx) - Abdurrahman Emir Alagöz (xx) (Dk. 68 Tayyib x), Onur (xx), Alper (xx) (Dk. 62 Umut Sönmez x), Umut Kaya (xx) (Dk. 86 Kürşat), Erman (xxx), Ufukhan (xx), Mehmet (xx), Artun (xxx), Erhan (xx), Zafer (xx)
GOLLER: Dk. 20 - Dk. 76 Muhammet, Dk. 28 Yasin (TİY) - Dk. 78 Artun (Manisa Büyükşehir Belediye)
SARI KARTLAR: Emir, Nurullah, Abdullah Halman, Abdurrahman, Barış (TİY) - Erhan, Onur (Manisa Büyükşehir Belediye)

Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'un 5\'inci haftasında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen Tarsus İdman Yurdu, rakibini 3-1 mağlup etti.

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