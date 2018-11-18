Tarsus İdman Yurdu - Konya Anadolu Selçukluspor : 0-2

Tolunay DUMAN / TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAT: Şehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Serkan Gülçer (xx), Okan Akbal (xx)

TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xx) - Abdurrahman (xx), Gökhan (xx), Okan (xx), Samet Eker (xx), (Dk. 46 Yasin x), Nurullah (xx), Emir Can (xx) (Dk. 73 Abdullah x), Mert (xx), Sefa (xx) (Dk. 57 Muhammed x) , Mustafa (xx), Cemil (xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR: Alp (xxx) - Maksut (xx), Recep (xx), Samet Bulut (xxx) (Dk. 69 Yılmaz xx), Ayberk (xx), Sinan (xx), Emre (xx) (Dk. 62 Ongun xx) Çağatay (xxx) (Dk. 51 Alpay Cin xx), Ahmet (xx), Alpay Koldaş (xx), Vedat (xx)

GOLLER: Dk. 38 Çağatay, Dk. 63 Alpay (Konya Anadolu Selçukluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Ayberk (Konya Anadolu Selçukluspor)

SARI KARTLAR: Mert, Mustafa, Emir Can, Okan (Tarsus İdmanyurdu) - Emre, Recep, Ayberk (Konya Anadolu Selçukluspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Tarsus İdmanyurdu, alt sıralardan kurtulma çabası veren Konya Anadolu Selçukluspor’a 2-0 mağlup oldu.

Şehir Stadı’nda oynanan maçta taraftarlar, oynanan futbola tepki göstererek maç sonunda yönetimi ve teknik ekibi istifaya davet etti.

38\'inci dakikada sol kanattan gelişen Konya Anadolu Selçuklu atağında Samet Bulut’un arka direğe yaptığı ortada topa kafa vuran Çağatay Kader, takımını 1-0 öne geçirdi.

43\'üncü dakikada Abdurrahman Canlı’nın uzak mesafeden şutuyla gole yaklaşan Tarsus, 45\'inci dakikada Mustafa Yılmaz’ın çaprazdan sert vuruşuyla eşitlik fırsatını kullanamadı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

63\'üncü dakikada ani gelişen Konya atağında Samet Bulut’un ara pasında Tarsus defansının arkasına sarkan Alpay Cin, defans oyuncuları tarafından düşürülmesine rağmen, çabuk ayağa kalkarak topu uzak köşeden ağlarla buluşturarak farkı ikiye yükseltti: 2-0.

78\'inci dakikada Konya’dan Ayberk önce ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87\'nci dakikada Tarsus, Abdullah Halman’la gole yaklaştı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca maç, konuk ekip Konya’nın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.