Tarsus İdman Yurdu - Kırklarelispor : 2-1

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xxx), İsmail Taygün Tasalı (xxx), Mehmet Öcal (xxx)

TARSUS İDMANYURDU: Barış (xxx) - Abdurrahman (xx), (dk. 54 Yasin Elmas (xx) , Okan (xx), Samet Eker (xx), Onur Güney (xx), Emir Can (xxx), Yasin (xx), (Dk. 83 Mustafa (x), Onur Şirin (xx), Muhammed Samed (xx), (Dk. 62 Yılmaz Can (xxx), Sefa (xx), Cemil (xx)

KIRKLARELİSPOR: İbrahim (xx) - Davut (xx), Müslüm (xx), Emre Balkı (xx), (Dk. 81 Abdurahim (x), Ahmethan (xxx), Caner Bulut (xx), Mert (xx), Caner Koca (xx), (Dk. 75 Fetullah (x) , İlter (xx), Yüksel (x) (Dk. 12 Emre Keleşoğlu (xx), Yusuf (xx)

SARI KARTLAR: Okan, Abdurrahman, Cemil, Emir Can, Onur (TİY), Caner Koca, Caner Bulut (Kırklarelispor)

GOLLER: Dk. 14 Emir Can, Dk. 71 Yılmaz Can (TİY), Dk. 90+3 Ahmethan (Kırklarelispor)

Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sahasında Kırklareli Spor ile karşılaşan Tarsus İdman Yurdu, rakibini 2-1 mağlup etti.

Atak bir oyunla maça başlayan ev sahibi Tarsus, özellikle orta sahada topa daha fazla sahip oldu.

14\'üncü dakikada kazanılan ve Muhammed Samet Karakoç\'un kullandığı korner atışında Kırklareli kalesi önünde topu önünde bulan Emir Can Sayar, topu filelere göndererek Tarsus İdmanyurdu\'nu 1-0 öne geçirdi.

19\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakla, topla birlikte Tarsus ceza sahasına giren Kırklareli\'den İlter Ayyıldız\'ın vuruşu dışarı çıktı.

34\'üncü dakikada, Kırklareli net bir pozisyondan faydalanamadı. Ahmethan Köse, Tarsus defans oyuncularını bir bir geçerek çaprazdan kaleci Barış\'la karşı karşıya kaldı. Ahmethan\'ın sert vuruşu kaleci Barış\'ın kucağında kaldı.

İlk yarı Tarsus\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Oyunun ikinci yarısına konuk Kırklareli daha atak başladı. Hücum bölgesinde etkili olmaya çalışan Kırklareli, özellikle 55 ile 60\'ıncı dakikalar arasında Tarsus kalesinde etkili olsa da beraberlik golünü bulamadı. 60\'ıncı dakikadan sonra Tarsus İdmanyurdu\'nda Yasin Elmas ve Yılmaz Can Taşkıran oyuna dahil olunca, Tarsus maçta daha etkili oynamaya başladı.

67\'nci dakikada Emir Can Sayar\'la gole yaklaşan Tarsus, 71\'inci dakikada ikinci golü buldu.

Samet Eker\'in pasında Kırklareli ceza sahasında topla buluşan Yılmaz Can Taşkıran, topu köşeden filelere göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0.

84\'üncü dakikada gelişen Kırklareli atağında İlter\'in sert vuruşu kaleci Barış\'ta kaldı.

90+3\'üncü dakikada gelişen Kırklareli atağında Mert Sinan Pekesen\'in pasında Tarsus kalesi önünde topla buluşan Ahmethan Köse topu ağlara göndererek, maçın sonucunu belirledi: 2-1.

