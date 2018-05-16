Tarsus İdman Yurdu - Elaziz Belediyespor: 3-2

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

STAT: Tarsus Şehir Stadı

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Emrah Ünal (xxx)

TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xxx) - Serkan (xx) (Dk. 46 Sefacan xx), Abdurrahman (xxx), Yasin (xxx), Ferhat (xxx), Ergun (xxxx) (Dk. 72 Mumin xx), Muhammed (xx), Sefa (xxx), Yılmazcan (xx) (Dk. 46 Samet xxx), Nurullah (xx), İbrahim (xx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (xx) - Eren (xx) (Dk. 73 Orhan x), Onur (xx), Fahri (xx) (Dk. 19 Nihat xx), Abdullah (xx), Altan (xx) (Dk 65 Emre xx), Okan (xx), Furkan (xx), Çağlayan (xx), Batuhan (xx), Volkan (xxxx)

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 59 Ergun, Dk. 49 (P) Ferhat (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 66 ve Dk. 81 Volkan (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Serkan (Tarsus İdman Yurdu) - Batuhan, Altan, Okan (Elaziz Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'un play-off ilk turunun ikinci maçında sahasında Elaziz Belediyespor ile karşılaşan Tarsus İdman Yurdu, rakibini 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

İlk maçta ki 5-2’lik galibiyete rağmen, ilk dakikadan itibaren disiplinli oyun sergileyen Tarsus, rakip kalede etkili olmayı başardı.

7\'nci dakikada Tarsus İdman Yurdu’nun golü geldi. Sol kanattan gelişen atakta Nurullah, ceza sahası içinde uygun pozisyonda bulunan Ergun’a bıraktı. Ergun plase vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

23\'üncü dakikada gelişen Elaziz atağında Çağlayan’ın ceza sahası önünden vurduğu sert şut az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı ev sahibi Tarsus’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

48\'inci dakikada Samet Eker, topla birlikte Elaziz ceza sahası içine girdi. Elaziz kalecisi Engin, Samet’i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan kaptan Ferhat Duman, topu filelere göndererek durumu 2-0 yaptı.

59\'uncu dakikada Samet Eker, sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine girerek arka direğe koşu yapan Ergun’a mükemmel bir pas verdi. Ergun, topu filelere bırakarak skoru 3-0 yaptı.

66\'ncı dakikada Elaziz atağında Furkan’ın verdiği pasta Tarsus kalesi önünde topa buluşan Volkan, zor da olsa topa dokunarak durumu 3-1 yaptı.

81\'inci dakikada Elaziz’in 2\'nci golü geldi. Tarsus ceza sahası önünde topla buluşan Volkan, topa oldukça sert vurdu ve meşin yuvarlak Tarsus ağlarına gitti: 3-2.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Tarsus karşılaşmayı 3-2 kazandı.

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