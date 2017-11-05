Tarsus İdman Yurdu - Cizrespor: 1-0

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

Stat: Tarsus Şehir Stadı

Hakemler: Nuri Karahançer (xxx) ,Aydın Karsavuran (xxx), Hüseyin Can (xxx)

Tarsus İdman Yurdu: Barış (xxx)- Serkan (xxx), Abdurrahman (xxx), Yasin (xx), Samet Eker (xx) dk 90+ 3 Kubilay (? ) , Ferhat (xx) dk 74 Muhammed Ali Kurt ( x ) , Ergun (xxx), Sefa (xx), Alper (xx) dk 82.Ali Sinan (x) , Onur (xx), İbrahim (xxx)

Cizrespor: Serkan (xx) - Gökhan (xx) , Şamil (xxx), Cemre (xx), Sami (xx) dk Mehmet 88 (?), Muhammed Ali Yenilmez (xx), Erhan (xx) , Emrah (xx), Hakan (xx) dk 81 Umut (x) , Samet Yeniceli (xx), Mazlum (xx) dk 81 Vedat (x)

SARI KARTLAR: dk. 14 İbrahim (TİY) dk 35. Cemre,dk Samet Yeniceli, (CİZRE SPOR)

KIRMIZI KARTLAR: dk 82, 88 (ikinci sarı kart) Şamil (CİZRESPOR) 90+2 Yasin (TİY)

GOLLER: dk 48 Ergun (TİY)

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Cizrespor’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 16. dakikada yaşandı. Bu dakikada gelişen Cizrespor atağında Hakan Sayar’ın sağ kanattan Tarsus ceza sahası içerisine yaptığı ortada topa yükselen Sami İzcican’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

22. dakikada Tarsus gole yaklaştı. Cizre ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Onur Şirin’in vuruşu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

Karşılıklı atakların yaşandığı mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 0-0

Oyunun ikinci yarısı ise golle başladı. 48. dakikada Sefa’nın sağ kanattan Cizre kale önüne yaptığı ortada defans oyuncuları topu uzaklaştırmakta zorlandı. Ceza sahası ön çizgisine yakın noktada topla buluşan Ergun Cengiz’in sert vuruşu üst direğe çarparak filelerle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

79. dakikada gelişen bir başka Tarsus atağında Alper’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu Serkan İpek iki defada kontrol etti.

84. dakikada Cizrespor teknik direktörü İsmail Batur, itirazlarından dolayı maçın orta hakemi Nuri Karahançer tarafından tribüne gönderildi.

88. dakikada Cizrespor’dan Şamil Ünal, gördüğü ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1’de Tarsus İdman Yurdu’ndan Yasin Elmas, ikili mücadele sonrasında sözlü tartışmadan dolayı hakem tarafından direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Çekişmeli maç ev sahibi Tarsus İdman Yurdu’nun 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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