Tarsus Cezaevi'nde 'FEMEN tarzı' eylem yapan 13 kadın mahkûma hücre cezası

Tarsus Cezaevi'ndeki çıplak arama uygulamasını 'FEMEN tarzı' eylemle protesto eden 13 kadın mahkuma hücre cezası verildi.

Tutuklanmalarının ardından 5 Ocak’ta Tarsus Kadın Cezaevi’ne konulan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Devrimci Parti yöneticileri Cansu Esenli ve Gamze Taşçı, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel şiddete maruz kaldığını, çıplak arama ve askeri nizamda sayım dayatıldığını anlattı.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, Tarsus Cezaevi’ndeki hak ihlallerinin sürdüğünü belirten Cansu Esenli, “4 ay Tarsus cezaevinde kaldım. İlk girdiğim andan itibaren fiziksel ve psikolojik işkence vardı. İlk girdiğimde çıplak arama dayatması oldu. Geçici koğuşta tuttular. 3 gün su verilmedi. Regl olmama rağmen ped verilmedi” dedi.

Çıplak arama dayatmasını protesto etmek için 13 kadının FEMEN tarzı eylem yaptığını anlatan Esenli, “Bu eylemi yapan kadınlar olarak hepimiz hücreye atıldık. 3 günde hücrede kaldım. Ceza olmamasına rağmen 3 günüm hücrede geçti. 13 kadından 2’si sürgün edildi, diğerleri iletişim ve görüş cezası aldı” diye konuştu. Gamze Taşçı da, “Ben oradayken 4 kadın arkadaşımız saçlarından sürüklenerek hücreye atıldı. Biz de bunu protesto ettik. Hakkımızda soruşturma açıldı ve 6 koğuştan neredeyse herkese görüş ve iletişim kısıtlaması cezası verildi. 4 arkadaş da ayrıca hücre cezası aldı” dedi. Esenli ve Taşçı, cezaevinde yaşananları şöyle sıraladı:

* OHAL gerekçesiyle açık görüş ayda bir olması gerekirken iki ayda bir yaptırılıyor.

* OHAL gerekçesiyle haftada bir kez telefon hakkı verilmesi gerekirken iki haftada bir kez veriliyor.

* Cezaevine giren herkese çıplak arama dayatılıyor. Yaşlı ve çocuklu kadınlar çıplak aramadan geçirilmek isteniyor. Direnenler darp ediliyor.

* Sayımlarda herkesin alt katta toplanması, tek sıraya girmesi ve askeri düzende sayım vermesi dayatılıyor.

* Sıkça yapılan koğuş aramalarına bazen erkek gardiyanlar da katılıyor.

* Tutuklu ve hükümlüler sıkça fiziksel şiddete maruz kalıyor.

* Keyfi ve haksız hücre cezaları veriliyor çünkü 3 cezadan sonra hükümlünün infazı yanıyor.

* Koğuşlardaki kitaplar bandrolü yok, fotokopi gibi gerekçelerle toplandı. Ardından 7 kitap sınırlaması getirildi.

* Gazeteler de sınırlı alınıyor. Cezaeviyle ilgili haber varsa o sayfa yırtılıyor.

* Radyo verilmiyor ya da frekans ayarları bozulmuş radyo veriliyor.

* Kantinde satılan ip, boncuk, bulaşık teli gibi malzemelerin siyasi koğuşlara alınmasına izin verilmiyor.

* Genel temizlik malzemeleri sınırlı sayıda veriliyor.

* Koğuşlarda kapasite 9 kişilik olmasına rağmen mevcutlar 18’i buluyor. Sayımlara 20 gardiyan giriyor.

* Hastane sevklerinde kelepçeli muayene dayatılıyor. Revire çıkmak 1 ayı, hastaneye sevk edilmek 1 ayı buluyor.

* Koğuşlarda su sorunu yaşanıyor. Sular ya çok soğuk ya da kullanılmayacak kadar sıcak oluyor. Sıkça sular kesiliyor.

* Yemeklerden farklı maddeler çıkıyor. Ayrıca yemeklerin besin değeri düşük, iki kişiye bir tabak yemek düşüyor.

* Kayseri’ye 50 kişinin sürgün edileceği söylentisi var. Kadınlar sürgün sırasında yaşanacak işkencelerden endişe ediyor.