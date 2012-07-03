T24 LogoT24 Logo
Spor

Tarmoh ve Felix bikiş çizgisini aynı anda geçti

ABD olimpiyat elemelerinde gerçekleşen fotofiniş tartışmasında sona doğru. Tarmoh tarihi yarıştan vazgeçmeyi düşünüyor.

03 Temmuz 2012 07:46

Tarmoh ve Felix bitiş çizgisini aynı anda geçince ortalık karıştı.ABD olimpiyat elemelerinde gerçekleşen fotofiniş tartışmasında sona doğru. Tarmoh tarihi yarıştan vazgeçmeyi düşünüyor


Hürriyet'in haberine göre, geçen hafta yapılan kadınlar 100 metre olimpiyat elemelerinde Jeneba Tarmoh ve Allyson Felix bitiş çizgisini 11.067’lik dereceyle aynı anda geçmiş ve üçüncülüğü paylaşmışlardı. Ancak bir sorun vardı... Londra’ya sadece üç kişi götürülmesi gerekiyordu fakat ortada toplam dört atlet bulunuyordu! Yetkililer ne yapacaklarını tartışmaya başladı zaman kaybetmeden. Ya 100 metre tekrar koşulacak ya da yazı tura atılacaktı. Atletlerin ritminin bozulacağı düşüncesi, yazı tura seçeneceğini güçlü kılıyordu. Ancak bu olmadı. Sonunda karar alındı ve tekrar yarışının salı günü saat 17:00’de (TSİ çarşamba sabahı saat 03:00’te) yapılmasına karar verildi.


Jeneba Tarmoh çekilmek istiyor

Dün gelen haberler ise iyice kafaları karıştırdı. The Associated Press’e göre Tarmoh yarıştan çekilmeye karar verdi. Antrenman partneriyle kıyasıya bir mücadeleye giren Tarmoh, “Kalbimin derinliklerinde üçüncü sırayı hak ettiğimi biliyorum. Sanki bir hırsız tarafından soyulmuş gibiyim” dedi. 22 yaşındaki atlet henüz resmen bu kararını açıklamasa da, basının iddialarına göre yarışmaktan vazgeçecek.   Pazar günü Eugene’de bir otelde yapılan gizli toplantıda iki atletin bir araya geldiği de öğrenildi. İki atleti temsil eden kişilerin 100 metrenin tekrarlanmasında anlaştığı ortaya çıktı. Böylece bir facia, yine şova dönüştürülüp güzelce paketlenmiş oldu.

 

1997’deki o unutulmaz 150 metre

 

Geçmişe şöyle bir baktığımızda akıllar o efsane çekişmeye gidiyor. 1996 Olimpiyatı’nda 100 metrede altını kazanan Kanadalı Donovan Bailey ve 200 ile 400 metrelerde fırtına gibi esen Michael Johnson arasında 1997 yılında özel bir yarış düzenlenmişti. 150 metrelik parkurda yarışı Bailey kazanmış, 75. metrede geride kalan Johnson sakatlanıp kendini yere bırakmıştı. Bailey, “Benden korktu tabii, sakatlanmış gibi yaptı” demiş, ardından ABD’li atletin gerçekten sakatlandığı ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kalmıştı.  Şimdi herkesin kafasında şu soru işareti var. Tarmoh yarıştan çekilecek mi? Yoksa tarihe geçecek bu 100 metre koşulacak mı?


 

ETİKETLER

Böyle fotofiniş görülmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24