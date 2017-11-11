Tarlaya giderken dereye düştü, itfaiye kurtardı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düşen 34 yaşındaki Cumali Kaya\'yı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kulfallı Mahallesi Civekler mevkiinde meydana geldi. Tarlaya giden Cumali Kaya dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Başına aldığı darbeyle yaralanan Cumali Kaya\'yı akrabaları kurtaramayacaklarını anlayınca itfaiye ve 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan Cumali Kaya\'yı sedye ile halatlar yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu dere yatağından çıkardı. Sağlık ekibi yaralanan Cumali Kaya\'ya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan Cumali Kaya, tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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