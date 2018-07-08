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Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalıp öldü

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, tarlasını sürdüğü traktörünün engebeli alanda devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Bahri Canbek (45), yaşamını yitirdi

08 Temmuz 2018 17:31

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, tarlasını sürdüğü traktörünün engebeli alanda devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Bahri Canbek (45), yaşamını yitirdi. 
Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin Buğday Höyük kırsal Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçi Bahri Canbek, plakası öğrenilmeyen traktörüyle tarlasını sürmeye başladı. Tarlanın engebeli bölümünde devrilen traktörün altında kalan Canbek, ağır yaralandı. Kazayı gören yakınları tarafından traktörün altından çıkarılan Bahri Canbek, Bozova Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Canbek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahri Canbek\'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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