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Tarlasını süren çiftçi bacağını tarım makinesine kaptırdı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde tarlasını süren çiftçi Kasım Çimen (74), sol bacağını çapa makinesine kaptırdı

10 Nisan 2018 18:30

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Demirci ilçesinde tarlasını süren çiftçi Kasım Çimen (74), sol bacağını çapa makinesine kaptırdı. Bacağı diz kapağın altından kopan Çimen, hastanede tedaviye alındı.
Yiğitler Mahallesi\'nde tarlasını süren Kasım Çimen, sol bacağını çapa makinesine kaptırdı. Makinenin bıçaklarına dolanan Çimen\'in bacağı, diz kapağının altından koptu. Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kasım Çimen\'i kopan bacağıyla birlikte ambulansla Demirci Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralı Çimen, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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