Tarlasını 'kem gözlerden' korumak isteyen çiftçi porno yıldızından korkuluk yaptı

Hindistan'da Chenchu Reddy isimli çiftçi, ekinleri nedeniyle komşularının kendisini kıskandığını söyleyip dikkatleri başka bir yere çekmek için porno yıldızı fotoğrafından korkuluk yaptı.

Ekinlerinin yerel halkın çok dikkatini çektiğini iddia eden Hindistanlı bir çiftçi, eski bir porno yıldzının posterinden korkuluk yaptı. Chenchu Reddy isimli çiftçi, tarlasına ektiği ürünlerin hızlı büyüdüğünü ve diğer çiftçilerin kendisini kıskandığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tarlasını 'kem gözlerden' korumaya karar veren çiftçi, eski bir porno yıldızı olan Bollywood’un ünlü isimlerinden Sunny Leone’nin bikinili bir posterinden 'korkuluk' yaptı. Posterin üzerinde ise “Hey, ağlamayın ve beni kıskanmayın” ifadeleri yer alıyor.

Hindustan Times’a, “10 dönümlük arazimde bulunan ekinlerim bu yıl çok verimli ve bu durum diğer çiftçilerin de dikkatini çekiyor” diye konuşan Reddy, “Ürünlerime nazar değmesin diye böyle bir çözüme başvurdum ve bu yöntem işe yarıyor. Artık kimse ekinlerime bakmıyor” ifadelerini kullandı.