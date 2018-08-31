Tarlasında öldürüldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, İbrahim Kuru (24) tarlasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Nazilli\'nin kırsal Arslanlı Mahallesi\'nde çiftçilik yapan İbrahim Kuru, bugün saat 06.00 sıralarında köylüler tarafından Mergen Çayı yakınlarındaki tarlasında yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kuru\'nun başından ve sırtından tabancayla 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kuru\'nun cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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