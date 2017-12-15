Tarlasına kurduğu güneş enerjisi ile elektrik üretecek: Buğday yerine güneş ektik

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde işadamı Volkan Kuru, 18 dönümlük arazisine 4 bin 400 panelli güneş enerjisi santrali kurdu. Kuru, birçok engeli aştıklarını belirterek, \"Bu işe başlarken, \'Bu iş hayal\' dediler. İzin sürelerinin uzun olduğunu ve bürokratik engeller bulunduğunu söylediler. Biz de bir hayal kurduk, bu hayalin peşinde koştuk. Bu hayalimiz gerçek oldu.\" dedi.

Keşan\'da işadamı Volkan Kuru, Yenimuhacir beldesi yakınlarındaki 26 dönümlük arazisinin 18 dönümüne, 4 bin 400 panelli güneş enerjisi santrali kurdu. Kuru, yaklaşık 3 milyon 800 bin lira maliyetle kurulan santralin 5 yılda kendini amorti ederek, diğer 5 yılda kâr sağlayacağını söyledi. Kuru, bölgedeki enerji potansiyeli göz önüne alındığında, benzer 5 projenin daha hayata geçmesi halinde, Keşan\'ın elektrik ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanabileceğini kaydetti.

\"TARLAMIZA BUĞDAY YERİNE GÜNEŞ EKTİK\"

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için çeşitli araştırmalar yaptığını belirten Volkan Kuru, şöyle dedi:

\"Bu santralin Türkiye\'de de yapılabileceğini öğrendik. Komşu ülke Bulgaristan\'daki güneş tarlalarında da incelemeler yaptık. Bize teknik anlamda yardımcı oldular. Bunu ülkemizde de araştırmaya başladık. Araştırmamız sonucunda 26 dönümlük marjinal toprak yapısına sahip arazimizi değerlendirmeye karar verdik. Toprak analizinden gelen raporla birlikte TREDAŞ\'a başvurduk. TREDAŞ da bize bu bölgede 990 kilovat gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali yapabileceğimiz söylendi. Biz de anlaşmamızı yaptık, santralimizi kurduk. 10 yıl boyunca elektriğimizi TREDAŞ\'a satacağız. Bu santral Keşan\'ın 5\'te 1\'lik elektrik enerjisi ihtiyacını, yakında bulunan İpsala ilçesinin de tüm ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretecek. 1 yılda 1 milyon 700 bin kilovat elektrik üretmesi planlanıyor. Biz tarlamıza buğday yerine güneş ektik. Yakında da çalışmaya başlayacak.\"

\"HAYALİMİZ GERÇEK OLDU\"

Volkan Kuru, projeye başladığında birçok engelle karşılaştığını ifade etti. Kuru, şunları anlattı:

\"Bu işe başlarken, \'Bu iş hayal\' dediler. İzin sürelerinin uzun olduğunu ve bürokratik engeller bulunduğunu söylediler. Biz de bir hayal kurduk, bu hayalin peşinde koştuk. Bu hayalimiz gerçek oldu. Biz Türkiye\'de harcanan elektriğin çok küçük bir miktarını üretiyoruz. Denizde bir kum tanesini üretiyoruz. Ancak ben ve başka yatırımcılar da bir kum tanesi atacak. Sonuçta yüzde 15 dışa bağımlılığımızı karşılamış olsak, bu ülkemiz için büyük bir kazanç olur. Benim tavsiyem yatırımcılar hayal kursunlar ve hayallerinin peşinde koşsunlar, güneşe yatırım yapsınlar.\"



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