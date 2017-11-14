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Dünya

Tarlalarda minyatür robot dönemi

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - İngiltere'de Harper Adams Üniversitesi'nin araştırma sonuçlarına göre, tarımda kullanılabilecek minyatür robotların, tarlalardaki kimyasal kullanımını azaltabilecek

14 Kasım 2017 20:06

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - İngiltere\'de Harper Adams Üniversitesi\'nin araştırma sonuçlarına göre, tarımda kullanılabilecek minyatür robotların, tarlalardaki kimyasal kullanımını azaltabilecek.
Üniversitenin tarım uzmanları, tarlalarda kullanılabilecek olan robotların, böcek ilacı kullanımının yerini alıp yiyecek atığını azaltabileceğini ve işgücü kıtlığı sorunlarını çözebileceğini açıkladı. Pazartesi günü yapılan açıklamada robotların İngiltere\'de bulunan laboratuvarlarda ileri düzeyde geliştirildiği, ancak en iyi ihtimalle üç yıl içinde satışa sunulabileceği söylenirken, bu durumun özel sektörde önemli yatırım olanakları ve girişim fırsatları sunabileceğinin altı çizildi.
Tarlalarda çalışacak olan robotlar, böcek ilacına ihtiyacı olan bitkilere ilacı doğrudan uygulayabilir ve böylece, ilaçların yaklaşık yüzde 95\'ini israf eden ve şu an bitkilere doğrudan püskürtülen uygulamanın yerini alabilecek. İlaçların çoğu püskürtüldüğü için boşa harcansa da, uygulama bitkilerde dayanıklılık yarattığı için çiftçiler tarafından kullanılmaya devam ediyor. Harper Adams Üniversitesi robotik tarım başkanı Simon Blackmore, bu uygulamaların yerini alacak olan minyatür robotların, ilaçları çok az miktarda kullanarak direk olarak bitkilerin üzerine dökeceğini ve böylece hem bitkilerin gerekli ilacı alacağını hem de hiçbir israf yaşanmayacağını söyledi. Robotların aynı zamanda meyvelerin kusurlu olup olmadığını ve ne zaman hasat edileceklerini anlayabildiğini söyleyen Blackmore, bu sayede yiyecek atığının da engellenebileceğini söyledi.
Birçok tarım şirketinin tarlalarda büyük araç kullanımı ve toplu ilaç kullanımını değiştirmek istemeyeceğini belirten Simon Blackmore, yeni sistemin şirketlerin satışlarını etkileyebileceğini ve bu yüzden yatırım sağlanamadığını söyledi.

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