Tarlalarda kanalizasyon suyu kullanılıyor

Malatya’da yağışların yeterli olmaması nedeniyle birçok yerde kuraklık baş gösterdi. Barajların doluluk oranının da düşmesiyle çiftçiler tarlalarını sulayamayınca çareyi kanalizasyon şebekesinden buldu.

Hürriyet'in haberine göre, Malatya’nın Battalgazi İlçesi’nde yaklaşık 5 bin dönüm arazinin sulanamadığını ifade eden çiftçiler traktörleri ile bugün Malatya Valiliği’ne yürümek istedi.



Ancak ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından durdurulan çiftçiler bu eylemlerinden vazgeçirildi. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle arazileri ve ağaçları sulayamadıklarını belirten çiftçiler, milletvekillerini suçlayarak sorunları çözemediklerini söyledi.



Başta kayısı ağaçları olmak üzere bütün ürünlerinin neredeyse kuruduğunu ifade eden çiftçiler, mecburen kanalizasyon şebekesini kırarak oradan gelen pis suyla domates patlıcan, biber gibi sebzeleri suladıklarını söyledi.

Halk sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan bu yöntem karşısında çiftçiler mecbur kaldıklarını söylerken, yetkililerin bu konuda bir önlem almaması eleştiriliyor. Kentin büyük bölümünün ihtiyacını karşılaya Battalgazi’de sebzelerin pis su ile sulanmasının ileride birçok hastalığı da neden olabileceği belirtilirken çiftçiler su kaynakları konusunda yetkililerin gereken önlemi zamanında almadığını söylüyor.