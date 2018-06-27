T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tarladaki yangında alevlerin ortasında kaldı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan Erken, yaralandı

27 Haziran 2018 00:51

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu ilçesinde tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalan Erken, yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Erken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Ömeranlı Mahallesi\'nde İrfan Erken\'e ait buğday ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Tarlasında yangın çıktığını öğrenen İrfan Erken de 06 BV 3533 plakalı minibüsüyle tarlaya gidip, müdahale etmek istedi. Bu sırada alevler rüzgarın etkisiyle Erken\'ın bulunduğu bölgeye geldi. Panikle minibüsünü çalıştırıp uzaklaşamayan Erken, alevler arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Erken, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat çalışma sonucu yangın söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Tarlanın da 500 dekarlık bölümü küle döndü. 

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YILMAZKULU Konya DHA KONYA KuluErkenMahallesiTarlasındaBVBuPanikleKulu Devlet HastanesiTarlanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24