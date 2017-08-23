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Tarladaki kuyudan çıkan gaz alev aldı, 1 kişi yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde tarım arazisi içerisinde bulunan  kuyunun kenarına dinlenmek için oturan bir kişi, çıkan gazın alev alması sonucu yaralandı

23 Ağustos 2017 21:42

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Kale İlçesi\'nde tarım arazisi içerisinde bulunan  kuyunun kenarına dinlenmek için oturan bir kişi, çıkan gazın alev alması sonucu yaralandı.
Karaköy Mahallesi\'nde yaşayan Ali Mıngır, Karacaoluk Mevkiindeki tütün ekili tarım arazisinde bulunan, geçen yıl kazdırdığı su kuyusunun kenarında Aliksan Şipal ile birlikte mola verdi. Mıngır\'ın bu sırada çakmak kullanması sonucu kuyudan çıkan gazın alev almasıyla Şipal yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Şipal\'I ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şipal\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Mıngır, kuyuyu geçen yıl tarım arazisini sulamak için açtığını, kuyunun yanında dinlendikleri sırada komşusunun çakmağının yakması sonucu kuyudan 8 metreye yakın alev yükseldiğini belirtti.
KUYUDA İNCELEME BAŞLATILDI
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de kuyuda inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kuyuda inceleme yaptıktan sonra gerekli önlemleri aldıklarını, kuyuda, yer altındaki minerallerden ya da sürtünmeden dolayı gaz oluşabileceğini belirtti. Başlı, toprağın altındaki gazın yüzeye çıkması ile parlamanın meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ise bölgede incelemelerin devam ettiğini belirterek, Kale\'de ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. İtfaiye ekipleri kuyu ve çevresinde gerekli önlemleri aldı. Kuyudan alev çıkmasının sebebini henüz bilmiyoruz. Umudumuz doğalgaz olmasından yana ama farklı bir şey de olabilir\" diye konuştu.

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