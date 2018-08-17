Tarladaki karpuzu dolu vurdu

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli ve Karakütük köylerinde etkili olan dolu yağışı, tarlada hasat zamanı gelen karpuzu vurdu. Delik deşik olan karpuzları gösteren üreticiler, zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Büvetli ve Karakütük köylerinde dün akşam başlayan yağmur, kısa sürede yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Dolu yağışında, Büvetli ve Karakütük köylerinde yaklaşık 300 dekar alanda ekili olan karpuzlar parçalandı. Üreticiler, zararlarının çok olduğunu ifade ederek devletten yardım beklediklerini söyledi. Karpuzların bundan sonra olgunlaşmayacağını, tarlada kalıp hayvanlara yem olacağını belirten Büvetli Muhtarı Naci İlkan, \"Bir mermi gibi yağan dolu karpuzlara adeta saçma değmiş gibi yaptı. Zararımız çok büyük. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Tüm umudumuz tarladaki karpuzdu. Tüm emeğimiz 5 dakika içinde yok oldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz\" diye konuştu.

İlçe Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Orman Müdürü Nahit Aykut, Hasköy ilçe merkezi ve özellikle Büvetli ile Karakütük köylerinde dolunun zarara yol açtığını belirtti. Aykut, olayın sabahı yapılan hasar tespitinde 300 dekar ekili arazide toplam 180 bin liralık zarar meydana geldiğini söyledi.



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