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Yaşam

Tarlada uyurken biçerdöver ezdi

Denizli'nin Güney ilçesinde, tarlada uyuyan kişi, üzerinden biçerdöver geçmesi sonucu öldü.

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Denizli'nin Güney ilçesinde, tarlada uyuyan kişi, üzerinden biçerdöver geçmesi sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Çorbacılar köyünde Ahmet Usluer'in tarlasında dün gece saatlerinde yapılan buğday hasadı sırasında, biçerdöverin operatör yardımcısı Ali Kale (24), bir süre dinlenmek için ekin saplarının üzerine yattı.

Ahmet Usluer'in tarlasındaki ekinlerin biçilmesinin ardından komşu araziye geçmek isteyen operatör Hasan Şahan (57), bir süre yardımcısı Ali Kale'yi aradı.

Gece karanlığında Ali Kale'yi bulamayan operatör Hasan Şahan, diğer araziye geçtikten sonra biçerdöverdeki kan izlerini görünce makineyi durdurdu.

Tarla sahipleriyle yapılan aramada, operatör yardımcısı Ali Kale, Ahmet Usluer'in tarlasında başı ezilmiş şekilde bulundu.

Konya'dan buğday hasadı yapmak için geldikleri öğrenilen Ali Kale'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Biçerdöverin operatörü Hasan Şahan gözaltına alındı.


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