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Yaşam

Tarlada terk edilen helikopterin sahibi bulunamıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde arazisinde terk edilmiş helikopter bulunan tarla sahibi, aracın sahibinin bulunmasını istiyor

04 Ekim 2013 22:43

Çalıalan köyü Baraman Mahallesi Alancık mevkisine 2 yıl önce mantar toplamak amacıyla giden Sedat Çelik ve Ergün Açıkgöz, dağ yamacındaki bulunan tarlada kısmen parçalanmış helikopter buldu.
Yapılan araştırmalar sonucu helikopterin kime ait olduğu ve nasıl tarlaya indiği konusunda hiçbir bilgiye ulaşılamadı. Şaban Açıkgöz'e ait 20 dönümlük tarlanın ortasında bulunan ve yaklaşık 2 yıldır da kaldırılmayan helikopterin sahibi aranıyor.
 

Kimse arayıp sormuyor

 
Geçimini çiftçilik yaparak sağladığını anlatan tarla sahibi Şaban Açıkgöz, AA muhabirine, "Olay, 2012 yılının Haziran ayında yaşandı. O gün bu gündür 'bu helikopter bize ait' diye ne arayan oldu ne de soran. Helikopterin gelip tarlama konmasıyla birlikte tarlamı ekemez oldum. Bu helikopter buraya nasıl geldi, neden indi, kime ait hiç kimse bir şey bilmiyor" diye konuştu.
 

Çiftçiye zararı yılda 10 bin lira

 
Açıkgöz, tarlayı ekemez hale geldiğini anlatarak, "Ben zor şatlarda geçiniyorum. Bu helikopter nedeniyle her yıl 10 bin lira zararım var. Tarlamın tam ortasında duran helikopter nedeniyle 2 yıldır tarlayı ekemiyorum. Ekinlerim yanacak olsa içerisindeki helikopter de yanar diye çok korkuyorum. Sahibi kimse gelsin alsın. Bu helikoptere bir şey olursa ben sorumluluk kabul etmem" dedi.
Tarlada bulunan helikopterin üzerindeki "G-CCWJ R44 clıpper II CITY&DOCKLANDS GROUP" yazıları dikkat çekti.

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