Tarlada silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de İsa Kundakçı(27), tarlada göğüs kısmından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, merkeze bağlı Bahçe köyünde meydana geldi. Tarlasında çalışmaya giden bir çiftçi, arazide yerde yatan birini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede, ismi İsa Kundakçı olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından İsa Kundakçı\'nın cenazesi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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