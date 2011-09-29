Tarlada ölü balina bulundu

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Uzmanlar, 'bu balina bu tarlaya nasıl geldi?' sorusunun yanıtı bulunmuş değil. İngiltere'nin doğusunda East Yorkshire'a bağlı Skeffling köyünde 10 metre uzunluğunda dev bir balina bulundu.Denizden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki boş arazide görülen balina ölmüştü. Balinanın kıyıya vurduktan sonra öldüğü anlaşılırken, denizden bir kilometre uzaklıktaki tarlaya nasıl geldiği merak konusu oldu. Uzmanlar, balinanın kıyıya vurup öldükten sonra denize dökülen nehire sürüklenmiş olabileceğini, nehir yatağından da boş araziye gelmiş olabileceğini düşünüyor.(Gazeteport)