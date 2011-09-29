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Yaşam

Tarlada ölü balina bulundu

İngiltere'de kıyıdan bir kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulunan ölü balina herkesi şaşırttı.

29 Eylül 2011 03:00

T24 - İngiltere'de kıyıdan bir kilometre uzaklıktaki boş bir arazide bulunan ölü balina herkesi şaşırttı.

Tarlada ölü balina bulundu

Uzmanlar, 'bu balina bu tarlaya nasıl geldi?' sorusunun yanıtı bulunmuş değil.  İngiltere'nin doğusunda East Yorkshire'a bağlı Skeffling köyünde 10 metre uzunluğunda dev bir balina bulundu.

Denizden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki boş arazide görülen balina ölmüştü. Balinanın kıyıya vurduktan sonra öldüğü anlaşılırken, denizden bir kilometre uzaklıktaki tarlaya nasıl geldiği merak konusu oldu. Uzmanlar, balinanın kıyıya vurup öldükten sonra denize dökülen nehire sürüklenmiş olabileceğini, nehir yatağından da boş araziye gelmiş olabileceğini düşünüyor.
(Gazeteport)


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