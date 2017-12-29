Tarlada cesedi bulunan sürücüyü, eşinin Suriyeli sevgilisi öldürmüş

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, geçen 6 Aralık\'ta kaybolan ve 10 gün sonra başına çavul geçirilmiş halde bir tarlada cesedi bulunan nakliyat şirketinde sürücü Aziz Özbay\'ın (34), eşi Rabia Özbay\'ın (31) ilişki yaşadığı Suriyeli İbrahim Şeyhi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahhkemece tutuklandı.

Geçen 16 Aralık\'ta, Fethiye\'nin kırsal Karaçulha Mahallesi yakınlarındaki tarlasını sürmeye giden köylülerden biri, kötü kokular geldiğini fark edip, çevrede arama yapınca, başına çuval geçirilmiş, çıplak bir erkek cesedi buldu. Köylü, durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, cesedin geçen 6 Aralık\'ta kaybolan evli ve 1 çocuk babası Aziz Özbay\'a ait olduğu belirlendi. 15 yıldır Fethiye\'de yaşayan ve bir nakliye şirketinde sürücü Özbay\'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

EŞİNİN CESEDİ GÖTÜRÜLÜRKEN SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Aziz Özbay\'ın cesedi olay yerinden götürülürken, ölüm haberini alarak gelen eşi Rabia Özbay, sinir krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından 14 kişinin ifadelerine başvurup, Aziz Özbay\'ın eşi ve diğer yakınlarının telefon görüşmelerini takibe aldı. Takip sonucu Rabia Özbay\'ın sık sık eşinin iş arkadaşı Suriyeli İbrahim Şeyhi ile görüştüğü saptandı. Soruşturmayı bu yönde yoğunlaştıran polis, eşinin cenazesi için memleketi Şanlıurfa\'ya giden ve bir daha dönmeyen Rabia Özbay\'ın, İbrahim Şeyhi ile yasak aşk yaşadığını belirledi. Genç kadın ve sevgilisi gözaltına alındı. İki şüphelinin, polisteki sorgularında suçlarını itiraf ettiği belirtildi.

Şüphelilerden İbrahim Şeyhi, ifadesinde, Aziz Özbay\'ın eşiyle ilişkisinden şüphelenip, olay günü kendisine evine çağırdığını, birlikte içki içtiklerini belirterek, \"Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Eşi Rabia Özbay\'a şiddet uygulamaya başlayınca, başına, elime geçirdiğim bir odun parçası ile vurup, bayılttım. Ardından bıçaklayıp, öldürdüm. Daha sonra cesedi başına çuval geçirip, Rabia Özbay ile bulunduğu tarlaya götürüp, attık. Ardından da Rabia Özbay, dikkat çekmemek için 3 gün sonra polise gidip, eşi için kayıp başvurusunda bulundu\" dedi.

Rabia Özbay\'ın ise eşinden boşanıp, bir yıldır yasak aşk yaşadığı İbrahim Şeyhi ile evlenmeyi planlarken, olayın bu aşamaya geldiğini söylediği öğrenildi.

Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rabia Özbay ve İbrahim Şeyhi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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