Tarlada çalışarak rehabilitasyon

Madde bağımlısı gençler, hem bahçede sebze meyve yetiştiriyor hem de sanat kurslarına katılıyor.



Gaziantepli madde bağımlısı gençler, domates, biber, patlıcan ve karpuz yetiştirerek rehabilite ediliyor. Okuma yazma, Türkçe matematik dersinden çıkan gençler, çapa ve küreklerini alıp tarlaya geçiyor.



9 genç, 4 aydan beri enerjilerini toprağa ve sanata aktarıyor. Eski günlerini unutan gençler, tedavileri bittikten sonra arkadaşlarını kurtarmak için sokağa çıkmak istiyor. Rehabilitasyon merkezinde aile sıcaklığını bulan gençler, mozaik eğitimi görüyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Özel Eğitim Okulu'nda yetiştirilen öğrenciler, hem sanat öğreniyor, hem de çiftçilik yapıyor. Ahmet Can K., sokaklardaki hayatının çok kötü olduğunu söylerken, "Her günüm kavga ve dövüşle geçiyordu. Başım beladan kurtulmuyordu. Daha önce gittiğim rehabilitasyon merkezlerinden kaçtım. Buraya gelirken amacım giriş yapıp kaçmaktı. Ancak burada gördüğüm farklı tedavi yöntemlerini sevdim. Maddeyi bırakmak için mücadele veriyorum, bırakmak içinde istekliyim." diyor. 11 seneden beri sokakta yaşadığını anlatan Ahmet Can K., bundan sonraki amacını şu sözlerle açıklıyor: "Zihnim yavaş yavaş açılıyor. İyiyi de kötüyü de ayırt edebiliyorum. En büyük amacım, eski arkadaşlarımı maddeden kurtarmak. Onlara faydalı olmak istiyorum."



Rehabilitasyon merkezindeki gençlerden Ömer M. de, sokaktayken kendini bilmeyen bir insan olduğunu ifade ediyor. Yıllarca 'ot gibi' yaşadığını kaydeden Ömer M., artık sokaktaki çocuklar için rehber olmak istiyor. Ömer M., bu arzusunu, "Buraya gelmem mucizeydi. Burada 7-8 ders alıyoruz. 4 aydan beri madde kullanmıyorum. Burada aile ortamını buldum. Çok mutluyum. Tek amacım, rehber olmak. Hem kendimi hem de sokakta yaşayan çocukları topluma kazandırmak istiyorum. Sokakların bütün rezilliğini gördüm. Hepsi boş şeylermiş. Çok madde bağımlısı çocuk var, hepsi benim gibi kurtulmak istiyor. Onlara yardım etmekle kendime de yardım etmiş olacağım." sözleriyle dile getiriyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey de, Oya Bahadır Yüksel Özel Eğitim Okulu'nun Türkiye'ye örnek olmasını istiyor. Başkan Güzelbey şunları söylüyor: "Burada hem barınma hem madde bağımlılığı tedavi imkânları var. Meslek ve okuma-yazma öğreniyorlar. Enerjilerini toprağa deşarj ediyorlar."



6 bin bağımlı tedavi oldu



Emniyet'in uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmaları sürerken, bir yandan da kullanıcıların tedavileri devam ediyor. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) verilerine göre, 2004-2006 yılları arasında 6 bin 358 kişi tedavi oldu. Tedavi olanların yarısını, ilk defa tedavi olmaya gelenler oluşturuyor. Uyuşturucu satışı kolaylaştıkça, kullanma yaşı da düşüyor. Merak, özenti ve çevrenin etkisiyle uyuşturucu bataklığına sürüklenen gençler, ne büyük bir yanlışın içinde olduklarını kullanmayı bırakınca anlıyorlar. Diyarbakır Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, gençlerin tuzağa düşmemesi için uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği başlattıklarını söyledi. Diyarbakır'da lise ve dengi tüm okullarda 'Uyuşturucuya Hayır' seminerleri düzenlediklerini anlatan Çatalkaya, gençlerin boşluğa düştüğünde uyuşturucu kullanmayı tercih ettiklerine dikkat çekti.

(Zaman)