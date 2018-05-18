Tarlada bulunan kartalın kırık kanadı alçıya alındı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde yaralı bulunan kartalın, getirildiği Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi\'nde kanadının kırıldığı anlaşıldı. Muayene sonrası kartalın kırık kanadı alçıya alındı.

Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde çiftçilik yapan Yıldırım Kaygusuz, sabah saatlerinde, tarlada çalıştığı sırada, otların arasında kartal olduğunu gördü. Kartalın uçamadığını fark eden Kaygusuz, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne haber verdi. Tarlaya gelen görevlilerin aldığı kanadı kırık kartal, hastaneye getirilerek, tedaviye alındı. Yapılan muayene ve çekilen röntgenlerinde hayvanın kanadının kırık olduğu belirlendı. Kanadı alçıya alınan kartalın bir süre daha hastanede tutulacağı, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.



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