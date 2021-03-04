Tarlada bulduğu göktaşını 180 bin dolara sattı

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk 'gök taşı'nı ABD'de bir alıcıya 180 bin dolar karşılığında satış için anlaştı. Taşı bu ABD'ye gönderecek olan çiftçi, yapılacak test ve analiz sonuçlarına parasını alacak.

Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırladığı sırada gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı.



Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan aldığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede, taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Dünya literatürüne "Gerdekkaya" ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye’nin en büyük üçüncü gök taşı olduğu belirtildi.

Çorum Müzesi'nde sergilendi

Bu süreçte gök taşı vatandaşların merak etmesi üzerine 1,5 ay süreyle Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde sergilendi. Yaklaşık 4 bin kişi gök taşını ziyaret etti. Bu sırada Mutlu Yılmaz en az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen gök taşını satılığa çıkardı.

Yılmaz, 4 bin yıllık gök taşını Amerika'daki alıcıya 180 bin dolar karşılığında satış için anlaştı. Gök taşının ABD'ye gönderileceğini, orada yapılacak test ve analiz sonuçlarına göre satış işleminin tamamlanacağı belirtildi. (DHA)