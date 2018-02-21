TARLABAŞI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

İstanbul narkotik polisi Beyoğlu Tarlabaşı\'nda bazı adreslere uyuşturucu baskını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Tarlabaşı\'nda bazı adreslere uyuşturucu baskını düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda evde arama yapıldı. Bir polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalar sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi ile aranması bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Polis helikopteri

-Özel harekat polisleri

-Narkotik polisleri

-Gözaltına alınanlar

-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Detaylar