Tarlabaşı'nda Afrikalıların evine polis baskını

İstanbul’da inşaat işçiliği yaparak geçinen Afrikalı göçmenlerin evi basıldı, kafalarına silah dayandı, izinsiz arandı. Olaya siviller de karıştı.

Ülkeleri Sierra Leone’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve inşaat işçiliğiyle geçinmeye çalışan Afrikaları göçmenlerin evi sabaha karşı polis tarafından basıldı. Polis Afrikalıların kafasına silah dayadı, tekmeledi ve evi izinsiz aradı. Olay 9 Kasım’da Beyoğlu Tarlabaşı’nda sabaha karşı saat üç sularında gerçekleşti. Afrikalılar yaşadıklarını Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel’e anlattı.

Buna göre, sivil giyimli üç kişi polis olduklarını söyleyerek, Afrikalı göçmenlerin evine girmek istedi. Türkçe bilmeyen ve gelenlerin polis olduğuna emin olamayan Afrikalı göçmenler ise kapıyı açmak istemedi. Bunun üzerine sivil giyimli kişiler kapıya yumruklarla vurmaya ve açmaları için bağırmaya devam etti. Afrikalılar polisi aradı. Ardından resmi kıyafetli iki polis geldi ve sivil polis olduklarını söyleyen kişilerle konuştuktan sonra göçmenlerden kapıyı açmalarını istedi.

Resmi üniformayı görünce kapıyı açan Afrikalılar, sivil giyimli polislerin şiddetine uğradı. Polisler üç Afrikalıyı da yerlere yatırdıktan sonra birini tekmeledi ve kapıyı neden açmadıklarını sorarak kafasına silah doğrulttu. Bu sırada diğer polisler de arama izinlerini göstermeksizin evde “uyuşturucu hap” aradı. Resmi üniformalı polislerse diğerlerinin şiddetine engel olmaksızın kenarda bekledi. Afrikalıların kullandıkları ilaçların ne olduğunun soran polisler aramada bir şey bulamadı.”

Festus okey gibi

Göçmenler, “Kafama silah doğrultulunca çok korktum. Beni öldürecekler sandım. O günden beri geceleri uyuyamıyoruz. Bu evden de taşınmak istiyoruz” dedi. Avukat Mehmet Ali Başaran da polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi: “Hiçbir şekilde arama izinleri olmadan eve giriyorlar. Evde yaşayanlara küfrediyorlar, yataklarından kaldırıp korkutuyorlar. Bu insanların bazıları kaçak olsa bile polisin böyle davranmaya hukuken hakkı yok. Silahsız masum bir insanın başına silah dayayamazsınız. Polis gücü hukuksuz olarak kullanıldığında çok vahim olaylara sebep olabiliyor. Festus Okey olayı var. Trajik bir olay. Polislerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulunacağız.” Festus Okey 20 Ağustos 2007’de gözaltındayken öldürülmüştü.

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