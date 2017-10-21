Tarla yolunda devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire İlçesi\'nde devrilen traktörün altında kalan 63 yaşındaki Mehmet Acar, kaldırıldığı hastanede öldü.
Tire\'nin dağlık kırsal mahallelerinden Cambazlı Mahallesi\'nin Öksürük Deresi Mevkii\'ndeki tarlasından dönen Mehmet Acar, eğimli ve bozuk yolda, 35 YAV 09 plakalı traktörünün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Acar, yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Acar, kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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