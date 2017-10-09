Tarkim hangarı artık Başbakanlığın

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) FETULLAHÇI Terör Örgütü ( FETO) ile bağlantısı tespit edilen ve halen yurt dışında bulunan Faruk Bayındır’a ait Tarkim Hangarı, yapılan işlemlerin ardından dün itibariyle Başbakanlığa devir edildi.

Geçtiğimiz Mart ayında Tarkim Havacılığa ait yapılan şikayetler sonrası DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tarafından soruşturma başlatılmıştı.15 Temmuz\'daki darbe girişiminin ardından Tarkim Havacılığın sahibi olan Faruk Bayındır, ABD\'ye kaçtmıştı. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen Bayındır\'ın yurt dışına kaçması üzerine DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmişti. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)\'den alınan yetki üzerine Atatürk ve Adana Havalimanları’nda Tarkim hangarlarında polis ekipleri geniş çapta inceleme başlatmış, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından el konulmuştu. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda bulunan eski adıyla Tarkim olan hangar hakkında devir işlemleri dün itibariyle tamamlandı. Hangar DHMİ tarafından Başbakanlığa devredildi.