Tarkan'la Hülya Avşar'ı Sezen Aksu bile barıştıramadı

T24 -

'Tarkan' sorularına cevap vermedi

Sezen Aksu, önceki akşam küslüğü sona erdirmek için harekete geçti ve Arnavutköy'de barış yemeği düzenledi. Yemeğe Avşar katıldı ancak Tarkan gitmeyince barışma gerçekleşmedi.Mayıs ayında yapılan Kral TV Müzik Ödülleri gecesinde Tarkan, Hülya Avşar'ın verdiği ödülünü almak için sahneye çıkmayınca ünlü sanatçıyı kızdırdı. Avşar'ın "Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular? Aaa kim be bu! Dangalak! Çok sinirliyim, eşek herif'" sözlerinin ardından iki sanatçı küsmüştü.Sezen Aksu, iki dostunu barıştırmak için Arnavutköy'de bir İtalyan restoranında barış yemeği ayarladı. Hülya Avşar yemeğe katılırken Tarkan adına rezarvasyon yapılmasına rağmen yemeğe gelmedi.Barış çabası suya düşen Aksu, Avşar'la baş başa yemek yiyip sohbet etti. Hülya Avşar çıkışta, "Sezen'le birlikte uzun uzun sohbet ettik. Düet yapabiliriz" derken Tarkan'la ilgili sorulara cevap vermedi.