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Yaşam

TARKAN: KEŞKE ALLIANOI OLDUĞU GİBİ KORUNSA İSTANBUL (A.A)

11 Eylül 2010 19:54

-TARKAN: KEŞKE ALLIANOI OLDUĞU GİBİ KORUNSA İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - Pop şarkıcısı Tarkan, Bergama yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminden kalma Allianoi antik kentinin Horasan harcı ile korunması konusunun gündeme getirilmesine ilişkin, ''Keşke kent olduğu gibi korunsa, kazılarak ortaya çıkarılsa ve bir turizm beldesi haline getirilse'' dedi.  Bu akşam vereceği bayram konseri için KKTC'ye giden Tarkan, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Bergama yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminden kalma Allianoi antik kentinin Horasan harcı ile korunması konusundaki düşünceleri sorulan Tarkan, ''Horasan harcı ile korumada herhalde barajın ortasında bir ada gibi kalacak sanıyorum. Korunsun da nasıl olursa olsun, yeter ki korunsun. Kültürel mirasımızı ve değerlerimizi korumamız lazım. Ülkemizi ülke yapan böyle yerlerdir'' diye konuştu.  Tarkan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Allianoi konusunda kendisine verdiği desteği nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de ''Çok pozitif buluyorum ama sonunun getirilmesi lazım. Aslında her şey icraata bakıyor. Sayın Bakan'ın bana destek olması ve arka çıkması çok hoşuma gitti. Sonuçta ne yapıldığı önemli. Sadece sözde değil, uygulamada da aynı şey olursa daha da mutlu olurum'' dedi.  Tarkan, oyunun ne olduğunun sorulması üzerine de ''Yorum yok, yarın belli olur'' karşılığını verdi.

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