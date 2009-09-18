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Tarkan'ın yeni imajı

Yaz boyunca süren yoğun konser maratonunun yorgunluğunu atmak için ABD'ye giden megastar Tarkan'ın yeni imajı dikkat çekti.

18 Eylül 2009 03:00

Yaz boyu süren yoğun konser maratonunun yorgunluğunu atmak için ABD'ye giden megastar Tarkan'ın yeni imajı dikkat çekti.

ABD'de çeşitli şov ve defilelere katılan, bol bol da kafasını dinleyen Tarkan'ın yeni imajı ise fanları tarafından hiç beğenilmedi. Megastar'ın www.tarkancoll.com.tr adlı resmi internet sitesinde yayınlanan yeni imajının hayranları tarafından beğenilmediği, gelen mesajlardan anlaşıldı. 1980'li yıllarda özellikle dünyaca ünlü yıldız Boy George'un meşhur ettiği saç modeli ile objektiflere poz veren Tarkan'ın, hayranlarının tepkilerine nasıl karşılık vereceği merak konusu.

ABD'de dinleniyor

Bir süre daha ABD'de dinlenip enerji depoladıktan sonra Türkiye'ye dönecek olan Tarkan, yeni albümünün çalışmalarıyla uğraşacak. Megastar, hazırladığı tüm şarkıları Sezen Aksu'nun beğenmemesi üzerine çöpe atmış ve sil baştan yeniden kayıt çalışmalarına başlamıştı.

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