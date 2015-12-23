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Tarkan'ın yeni albüm kayıtları silindi!

2016'ya yeni albümle girmeyi planlayan Tarkan, kayıtların silinmesi sonrası emniyetten yardım istedi

23 Aralık 2015 13:30

Tarkan'ın 2016 Ocak ayında çıkacak olan yeni albümünün stüdyo kayıtları silindi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 6 yıl aradan sonra ilk kez bir albüm hazırlığı içinde olan Tarkan, yeni albümü için stüdyo kayıtları yapmıştı. Yapılan stüdyo kayıtlarının silinmesi sonrası Tarkan, emniyetten de yardım istedi.

 

Sabit disk çökmüş

 

İddiaya göre, Seslendirdiği şarkıların stüdyo kayıtlarının bulunduğu harici sabit disk çöken ünlü şarkıcının bu kayıtlarını kurtarmak için üç ayrı şirket çalıştı ancak ne yazık ki hiçbirisi başarılı olamadı. Megastar Tarkan da son çare olarak daha donanımlı ekipmanları olan emniyet birimlerinden yardım istedi.

Eğer Tarkan’ın yeni albüm kayıtları kurtarılamazsa şarkıcı yeniden stüdyoya girmek zorunda kalacak ve şarkıları tekrar seslendirerek kayıt altına alacak. Bu şekilde olması durumunda da albüm daha önce belirlendiği tarihte yani Ocak’ta piyasaya çıkacak.

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